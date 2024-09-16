Now'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi yeni sezonu ne zaman başlıyor sorusu gündeme gelirken, Hudutsuz Sevda 2. sezon yeni bölümü hangi tarihte yayınlanacağı araştırılıyor. Hudutsuz Sevda dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hudutsuz Sevda dizisinin 2. sezon 1. fragmanı yayınlandı ve dizinin yeni sezonu 26 Eylül'de NOW platformunda izleyicilerle buluşacak.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU

Miray Daner, Deniz Can Aktaş, Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut, Haydar Şişman.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.