14 Mayıs seçimi tüm Türkiye'de heyecanla takip edildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Arama motorlarında ise HÜDA PAR meclise girdi mi? HÜDA PAR hangi illerden milletvekili çıkardı? soruları araştırılıyor.

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HÜDA PAR meclise girdi mi? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı adaylarının seçilme yeterliliğini elde edememesi nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek, oy pusulalarında sadece 2 aday bulunacak. Merak edilenler arasında ise HÜDA PAR meclise girdi mi? HÜDA PAR hangi illerden milletvekili çıkardı? soruları yer aldı. İşte detaylar...

HÜDA PAR MECLİSE GİRDİ Mİ?

Seçimlere AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR, 4 adayını da Meclis'e göndermeyi başardı. Sonuçların açıklanmasının ardından HÜDA PAR'lılar Kürtçe halaylar eşliğinde kutlama yaptı. Seçimlere AK Parti listelerinden giren Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) TBMM'ye vekil göndermeyi başardı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı vekil seçilerek Meclis'e girdi.

AK Parti listelerinden girdiği seçimlerde 4 adayını Meclis'e gönderebilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasına ilişkin konuştu. Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.