HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü?

Suriye HTŞ kim destekliyor? HTŞ nedir, açılımı ne ve HTŞ kim destekliyor soruları merak ediliyor. HTŞ'nin lideri, gerçek adı Ahmed Hüseyin el-Şara olan Ebu Muhammed el-Cevlani'dir. Son dönemde, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cevlani'nin, Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte yeni bir siyasi figür olarak öne çıktığı iddia edilmektedir. HTŞ nedir, açılımı ne? Detaylar haberimizdedir…

HTŞ NEDİR?

HTŞ, 2011 yılında El Kaide'ye bağlı olarak Nusra Cephesi adıyla kuruldu. Suriye iç savaşının önemli aktörlerinden biri haline gelen HTŞ, son olarak 27 Kasım'da harekete geçti. Halep'in büyük bir bölümünü ele geçiren muhalif grupların başında HTŞ'nin olduğu ifade edildi.

HTŞ AÇILIMI NE?

HTŞ, Heyet Tahrir eş-Şam'ın kısaltmasıdır.

HTŞ LİDERİ MMUHAMMED COLANİ

EBU MUHAMMED COLANI KİMDİR?

Colani'nin gerçek adı Ahmed Hüseyin el-Şer'a olarak biliniyor. 1980 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da doğan Colani, gençlik yıllarında Suriye'den ayrılarak Irak'a gitti. Burada El Kaide'ye katıldığı ve bu örgüt içerisinde önemli görevler üstlendiği belirtiliyor. Irak'ta özellikle Ebu Musab el-Zerkavi'nin liderliğindeki El Kaide yapılanması içinde etkin rol oynayan Colani, örgütün Suriye kolunun temellerini atan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Colani, 2011 yılında Suriye iç savaşı başladığında, Irak'taki El Kaide bağlantılı gruplardan biri olan Nusra Cephesi'nin lideri olarak ortaya çıktı. Nusra Cephesi, zamanla Suriye'de etkili bir silahlı grup haline gelirken, Colani liderliğinde hem askeri hem de ideolojik olarak güç kazandı. Ancak El Kaide ile yaşanan görüş ayrılıkları, Colani'nin farklı bir yol izleyerek Nusra Cephesi'ni Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) dönüştürmesine neden oldu.