Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü?

HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HTŞ nedir, ne anlama geliyor ve Suriye HTŞ terör örgütü mü soruları gündeme geliyor. HTŞ kim, lideri Muhammed Colani kimdir ve HTŞ açılımı nedir sorularına yanıt aranıyor. Peki, HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü?

Suriye HTŞ kim destekliyor? HTŞ nedir, açılımı ne ve HTŞ kim destekliyor soruları merak ediliyor. HTŞ'nin lideri, gerçek adı Ahmed Hüseyin el-Şara olan Ebu Muhammed el-Cevlani'dir. Son dönemde, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cevlani'nin, Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte yeni bir siyasi figür olarak öne çıktığı iddia edilmektedir. HTŞ nedir, açılımı ne? Detaylar haberimizdedir…

HTŞ NEDİR?

HTŞ, 2011 yılında El Kaide'ye bağlı olarak Nusra Cephesi adıyla kuruldu. Suriye iç savaşının önemli aktörlerinden biri haline gelen HTŞ, son olarak 27 Kasım'da harekete geçti. Halep'in büyük bir bölümünü ele geçiren muhalif grupların başında HTŞ'nin olduğu ifade edildi.

HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü?

HTŞ AÇILIMI NE?

HTŞ, Heyet Tahrir eş-Şam'ın kısaltmasıdır.

HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü?HTŞ LİDERİ MMUHAMMED COLANİ

EBU MUHAMMED COLANI KİMDİR?

Colani'nin gerçek adı Ahmed Hüseyin el-Şer'a olarak biliniyor. 1980 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da doğan Colani, gençlik yıllarında Suriye'den ayrılarak Irak'a gitti. Burada El Kaide'ye katıldığı ve bu örgüt içerisinde önemli görevler üstlendiği belirtiliyor. Irak'ta özellikle Ebu Musab el-Zerkavi'nin liderliğindeki El Kaide yapılanması içinde etkin rol oynayan Colani, örgütün Suriye kolunun temellerini atan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Colani, 2011 yılında Suriye iç savaşı başladığında, Irak'taki El Kaide bağlantılı gruplardan biri olan Nusra Cephesi'nin lideri olarak ortaya çıktı. Nusra Cephesi, zamanla Suriye'de etkili bir silahlı grup haline gelirken, Colani liderliğinde hem askeri hem de ideolojik olarak güç kazandı. Ancak El Kaide ile yaşanan görüş ayrılıkları, Colani'nin farklı bir yol izleyerek Nusra Cephesi'ni Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) dönüştürmesine neden oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
img

Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti
img

Bir daha hakemlik yapamayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MUĞLASPOR-SİLİVRİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Muğlaspor Silivrispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Guns N' Roses İstanbul 2025 konseri ne zaman? Biletler satışa çıktı mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü? ISPARTA 32 BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE | Isparta 32-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Memur maaş zammı enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor? Memur maaş zammı nasıl belirleniyor? Asgari ücret nasıl belirleniyor? 2025 Asgari ücret zam oranı tahmini neler? Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suriye bayrağı değişti mi? Suriye'nin yeni bayrağının anlamı nedir? HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.