HSK 2025 Ana Kararnamesi ile kaç hakim ve savcının görevi değişti? (https://hsk.gov.tr/) HSK Kararnamesi tam liste nerede yayınlandı?

HSK 2025 Ana Kararnamesi ile kaç hakim ve savcının görevi değişti? (https://hsk.gov.tr/) HSK Kararnamesi tam liste nerede yayınlandı?
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Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan HSK 2025 Ana Kararnamesi, yargı sisteminde önemli bir değişikliğe sahne oldu. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu kararname ile birlikte tam 3.698 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adli ve idari yargı alanındaki görevlendirmeleri kapsayan HSK 2025 Ana Kararnamesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) resmi internet sitesi olan hsk.gov.tr adresinde yayımlandı. Kararname, yargı mensuplarının talepleri ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak hazırlandı. Peki, HSK 2025 Ana Kararnamesi ile kaç hakim ve savcının görevi değişti?

HSK KARARNAMESİ İLE KAÇ HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ?

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamladığı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

HSK 2025 Ana Kararnamesi ile kaç hakim ve savcının görevi değişti? (https://hsk.gov.tr/)

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