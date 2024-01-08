Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8'de Paul Walker var mı, yok mu, neden yok? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ne, nerede çekildi?

Hızlı ve Öfkeli 8, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılan, 2017 çıkışlı Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8'de Paul Walker var mı, yok mu, neden yok? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ne, nerede çekildi?

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR?

Tüm zamanların en popüler film serisi Hızlı ve Öfkeli, dünya çapında 1 milyar dolar gişe yapan ve en büyük altıncı film olan Hızlı ve Öfkeli 7'nin ardından Hızlı ve Öfkeli 8 ile devam ediyor. Dom ve Letty balayındadır ve Brian ile Mia da emekli olmuştur. Ekibin geri kalanı temize çıkınca, dünya turu yapan ekip normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın (Oscar ödüllü Charlize Theron ) Dom'u kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklediğinde, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınavla yüzleşecektir.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI KİMLER?

Vin Diesel - Dominic Toretto

Michelle Rodriguez - Letty Ortiz

Dwayne Johnson - Luke Hobbs

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Ludacris - Tej Parker

Kurt Russell - Frank Petty

Jason Statham - Deckard Shaw

Charlize Theron - Cipher

Elsa Pataky - Elena Neves

Nathalie Emmanuel - Ramsey

Tego Calderon - Tego Leo

Don Omar - Rico Santos

Helen Mirren

Kristofer Hivju

Scott Eastwood

HIZLI VE ÖFKELİ 8'DE PAUL WALKER VAR MI?

Hızlı ve Öfkeli 8, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminden sonra Paul Walker'in oynamadığı ikinci film. Film Türkiye'de 13 Nisan 2017'de vizyona girdi.

Hızlı ve Öfkeli 8'de Paul Walker oynamamıştır.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 NEREDE ÇEKİLDİ?

Ocak 2016'da Universal'ın filmi Küba'da çekmek için ABD ve Küba hükümetinden onay istediği açıklandı. Temel çekimler 14 Mart 2016'da İzlanda'da başladı. Çekimler Nisan'ın sonlarında Küba'nın başkenti Havana'da başladı.

Çekimler Nisan 2016'da Akranes'te devam etti. Çekimler Mayıs'ta Cleveland ve Ohio'da devam etmek üzere ayarlandı. Son çekimler yılın sonlarına doğru Atlanta ve New York'ta gerçekleşti.