Hissedilen sıcaklıklarda nem etkisi! İstanbul'da 50 derece hissedilebilir

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, özellikle İstanbul gibi deniz kenarındaki şehirlerde nemin etkisiyle hissedilen sıcaklıkların 50 dereceye ulaşabileceğini ifade etti.

HİSSEDİLEN SICAKLIKLARDA NEM ETKİSİ: İSTANBUL'DA 50 DERECE HİSSEDİLEBİLİR

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Köse, Türkiye genelindeki sıcak hava dalgasını değerlendirirken, özellikle İstanbul gibi şehirlerde hissedilen sıcaklıklarda nemin belirleyici rol oynadığına dikkat çekti.

NEM, SICAKLIĞIN ETKİSİNİ KATLIYOR

Ahmet Köse, hissedilen sıcaklığı belirleyen en önemli parametrenin nem olduğunu belirtti. "Şehrin tam ortasındaysanız sıcaklığı 50 derece hissedebilirsiniz" diyen Köse, İstanbul'da ölçülen sıcaklık ile Şanlıurfa'daki gibi yüksek sıcaklıkların benzer hissedilebildiğini söyledi.

DENİZE YAKIN İLLERDE RİSK DAHA BÜYÜK

Köse, İstanbul gibi denize yakın şehirlerde nem oranının yüksek olmasının hissedilen sıcaklığı artırdığını vurguladı. Bu nedenle, 40 derecelik bir sıcaklık dahi 50 derece gibi etkili olabiliyor.

KENTLERDE ISI ADA ETKİSİ VAR

Köse'nin açıklamalarına göre şehir merkezlerinde betonlaşma ve hava sirkülasyonunun azalması da sıcaklığın daha yoğun hissedilmesine yol açıyor. Bu da özellikle kalabalık ve nemli bölgelerde vatandaşların daha fazla dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.