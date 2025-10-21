Hiraizerdüş kimdir? Hiraizerdüş'ün gerçek ismi ne, şarkıları neler?

Son yıllarda duygusal şarkı sözleri ve şiirsel anlatımıyla özellikle gençler arasında büyük bir hayran kitlesi edinen Hiraizerdüş, müziğiyle olduğu kadar gizemli kimliğiyle de merak konusu oluyor. Sosyal medyada hızla yayılan parçalarıyla dikkat çeken sanatçının gerçek adı, yaşı ve memleketi gibi sorular sıkça araştırılıyor. Aynı zamanda "Hiraizerdüş" isminin ne anlama geldiği de dinleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tüm detaylara haberin devamında ulaşabilirsiniz.

HİRAİZERDÜŞ KİMDİR?

Hiraizerdüş, gerçek adıyla Hakan Bozdağ, şair, yazar, besteci ve müzisyen olarak tanınan çok yönlü bir sanatçıdır. 15 yaşında seçtiği "Hiraizerdüş" ismi, "kutsal iyiliğe giden yol karanlıktan geçer" anlamına gelir ve onun sanatsal yolculuğunu yansıtır. Artvin'in Şavşat ilçesinde doğan sanatçı, Karadeniz'in kültürel zenginliklerinden beslenir.

HİRAİZERDÜŞ KAÇ YAŞINDA?

10 Ekim 1983 doğumlu olan Hiraizerdüş, 40 yaşındadır. Genç yaşta sanatla ilgilenmeye başlayan sanatçı, ismini ve kimliğini erken yaşta şekillendirmiştir.

HİRAİZERDÜŞ NERELİ?

Sanatçı, Karadeniz bölgesinin Artvin iline bağlı Şavşat'ta doğmuş ve çocukluğunu Arhavi'de geçirmiştir. Bu bölgenin doğası ve kültürü, eserlerine yansımaktadır.

HİRAİZERDÜŞ'ÜN GERÇEK İSMİ NE?

Hiraizerdüş'ün gerçek adı Hakan Bozdağ'dır. Sanat hayatında felsefi anlamı olan bu sahne ismini kullanmayı tercih etmiştir.

HİRAİZERDÜŞ KARİYERİ

Müzik, şiir ve yazarlık alanlarında aktif olan Hiraizerdüş; farklı dillerden esinlenen çok kültürlü eserler üretir. Duygusal ve felsefi temaları işlediği şarkıları geniş kitlelerce sevilir. Ayrıca "Elya", "Çok Güzel Tükendik" ve "Topla Yüreğimi Gidelim Buradan" adlı kitaplarıyla da tanınır.