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Hilmi Dönmez kimdir? AK Parti Aydın- Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hilmi Dönmez kaç yaşında, nereli?

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Hilmi Dönmez kimdir? AK Parti Aydın- Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hilmi Dönmez kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki belediye başkan adayı Hilmi Dönmez'in kim olduğu merak konusu oldu. Dönmez'in yaşını ve nereli olduğu hakkında detaylar araştırılıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın- Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hilmi Dönmez'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Hilmi Dönmez kimdir? AK Parti Aydın- Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hilmi Dönmez kaç yaşında, nereli?

HİLMİ DÖNMEZ KİMDİR?

  • 1978 Yılında Karpuzlu' da doğdu. İlköğretim ve Lise öğrenimini Karpuzlu' da tamamladıktan sonra Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinden Jeoloji Mühendisi olarak mezun oldu.
  • 2000 - 2002 Yılları arasında Sümer Holding Genel Müdürlüğünde uzman kadrosunda çalıştı. 2002 Yılından Aralık 2008 tarihine kadar Maden Tetkik Arama Ege Bölge Müdürlüğünde Jeotermal Enerji Aramaları Projelerinde görev aldı.
  • 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde Karpuzlu Belediye Başkanı seçilmiş bulunan Hilmi DÖNMEZ, evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Hilmi Dönmez AK Parti Aydın Gündem Politika Haberler

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