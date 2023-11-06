Gündemin merak edilen isimleri arasında yer alan Hilmi Babacan hakkında Hilmi Babacan kim merak ediliyor. Peki, Hilmi Babacan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte, Hilmi Babacan'ın hayatı ve biyografisi...

Hilmi Babacan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hilmi Babacan'ın hayatı ve biyografisi...

Hilmi Babacan kimdir? Gündemin merak edilen isimleri arasında yer alan Hilmi Babacan hakkında Hilmi Babacan kim merak ediliyor. Peki, Hilmi Babacan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte, Hilmi Babacan'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

HİLMİ BABACAN KİMDİR?

Hilmi Babacan Demokrasi ve Atılım Partisinin kurucusu ve genel başkanı Ali Babacan'ın babasıdır.

Hilmi Babacan 1938 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 50 yıl ticaret ile uğraşan Babacan, Türkiye'deki ilk çok katlı mağazayı açan isimdir.

Evli ve 4 çocuk babası olan Hilmi Babacan 6 Kasım 2023'te hayatını kaybetti.

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hilmi Babacan, 85 yaşında vefat etti. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.