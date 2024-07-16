Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret ettiler ve hicret kelimesinin anlamı nedir merak ediliyor. Hicri takvim, Hz. Ömer'in halifeliği döneminde oluşturuldu. Hicret ne demek? Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret ettiler? Detaylar haberimizdedir…

HİCRET NE DEMEK?

Hicret, İslam tarihinde Hz. Muhammed ve sahabelerinin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesini ifade eder. Hicret, İslam'ın yayılmasında önemli bir dönüm noktasıdır ve Hicri takvimin başlangıcı kabul edilir. Bu göç, Müslümanlar için yeni bir dönemin başlangıcını simgeler ve İslam devletinin kurulmasına yol açmıştır.

MÜSLÜMANLAR, MEKKE'DEN MEDİNE'YE NE ZAMAN HİCRET ETTİLER?

Hz. Muhammed, peygamberliğini ilan ettikten sonra hem Yahudiler hem de Mekkeli müşrikler rahatsız oldu. Başta alay eden müşrikler, İslamiyet'in hızlı yayılmasını görünce tehdit ve işkencelere başladılar. İslamiyet'i seçenler baskı gördüler, ticaret yapmaları engellendi ve ibadetlerine mani olundu. Hz. Muhammed, sahabeleriyle istişare ederek bu baskılar nedeniyle Mekke'den Medine'ye göç etmeye karar verdi.