Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Bir düğünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısı çalarken herkes bozkurt işareti yapınca, özgürlük işareti yapan bir kadını kızı uyararak "Biz o tarafta değiliz anne" dedi. Genç kızın annesine hızla bozkurt işareti öğretmeye çalıştığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.