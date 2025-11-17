Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti
Bir düğünde kaydedilen görüntüde "Ölürüm Türkiyem" çalarken herkes bozkurt işareti yapınca, özgürlük işareti yapan bir kadını kızı "Biz o tarafta değiliz anne" diyerek uyardı ve hızla bozkurt işareti göstermeye çalıştı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam