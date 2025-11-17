Haberler

Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti Haber Videosunu İzle
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir düğünde kaydedilen görüntüde "Ölürüm Türkiyem" çalarken herkes bozkurt işareti yapınca, özgürlük işareti yapan bir kadını kızı "Biz o tarafta değiliz anne" diyerek uyardı ve hızla bozkurt işareti göstermeye çalıştı.

Bir düğünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısı çalarken herkes bozkurt işareti yapınca, özgürlük işareti yapan bir kadını kızı uyararak "Biz o tarafta değiliz anne" dedi. Genç kızın annesine hızla bozkurt işareti öğretmeye çalıştığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

benim çözemediğim şey bozkurt işareti zafer işaretinin düğünde ne işi var evlenenin anası ağlıyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDi:

Sen dur ananı ağlattırlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi

Hasan Can Kaya'nın esprisi Oktay Saral'ı küplere bindirdi
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Cengiz Ünder hakkında karar çıktı

Cengiz hakkında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.