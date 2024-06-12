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Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hep Yek 4: Bela Okuma Altan konusu, özeti ve Hep Yek 4: Bela Okuma Altan oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmini izleyecek olanların merak ettiği Hep Yek 4: Bela Okuma Altan konusu nedir, Hep Yek 4: Bela Okuma Altan oyuncuları kimler ve Hep Yek 4: Bela Okuma Altan özeti gibi konuları inceliyoruz.

Hep Yek 4: Bela Okuma Altan FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen : Özgür Bakar

Senarist: Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar

Türü: Komedi

Oyuncular: İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Şafak Sezer

Konu: Beladan uzak duramayan Altan ve isim benzerliğiyle mevzuya dahil olan Gürkan, bu sefer daha büyük bir bela olan Ali Kaptan'a bulaşır. Şeytan'ın yeryüzündeki gölgesi olarak nam salan Ali Kaptan'ın kendisine has işkence yöntemleri vardır. Başına gelen olaylardan sıyrılmaya çalışan ikili, uçkur belasına kendilerini daha beter durumların içinde bulur. Ali Kaptan'a hayatları pahasına borçlanan ikiliyi, Gürkan'ın aşiret reisi olan dayısı Ferruh kurtarmaya çalışacaktır.

Gösterime giriş tarihi: 15 Ekim 2021

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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