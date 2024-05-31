Haziran ayı hangi burç? Haziran ayında doğanlar hangi burç oluyor?

Haziran ayının hangi burç olduğu merak ediliyor. Haziran ayında doğanlar hangi burç olduğunu araştırıyor. Eğer doğum tarihiniz 21 Mayıs ile 20 Haziran arasında ise İkizler burcu, 21 Haziran ile 22 Temmuz arasında ise Yengeç burcu olursunuz. Peki, Haziran ayı hangi burç? Haziran ayında doğanlar hangi burç oluyor?

HAZİRAN AYI HANGİ BURÇ?

İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran)

Temel Özellikler

Element: Hava

Nitelik: Değişken

Yönetici Gezegen: Merkür

Sembol: İkizler

İkizler burcunda doğan kişiler genellikle meraklı, iletişimci, zeki ve sosyal olurlar. Çok yönlülükleri ile bilinirler ve genellikle değişken ruh halleri vardır.

Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz)

Temel Özellikler

Element: Su

Nitelik: Öncü

Yönetici Gezegen: Ay

Sembol: Yengeç

Yengeç burcunda doğan kişiler duygusal, koruyucu, sadık ve empatik olarak tanınırlar. Aile ve ev yaşamına çok önem verirler.