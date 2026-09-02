Hayatları ip bebeğe bağlı: Afşin’de lise öğrencisi Zeynep, okul masrafları için el emeği ürünler yapıyor

Afşin’in Hüyüklü Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Zeynep Kılınç, Hakan Akyar Anadolu Lisesi’nde eğitimine devam ediyor. Lise 2. sınıfa geçen Zeynep, boş zamanlarında ip bebekler yaparak elde ettiği gelirle okul ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Zeynep’in babası 39 yaşındaki Tahir Kılınç ise diyaliz hastası. Haftanın 3 günü yaklaşık 4 saat diyaliz tedavisi gören Kılınç, hastalığı nedeniyle çalışmakta zorlanıyor.

Dört çocuk annesi 33 yaşındaki Özlem Kılınç da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyor. Aile, çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmeleri için imkanları ölçüsünde mücadele ediyor.

Zeynep, yaptığı ip bebeklerle ilgili, “Babam diyaliz hastası. Okul masraflarımı karşılamak ve aileme destek olmak için ip bebek yapıyorum. Kendi emeğimle bir şeyler yapmak istiyorum” dedi.

Ailenin bakımını üstlendiği bir diğer kişi ise eşini kaybeden dedeleri. Kılınç ailesi, evlerinin yanında yaşayan dedelerinin ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor.

Ailede yaşanan sağlık sorunları ve dört çocuğun eğitim giderleri nedeniyle ekonomik açıdan zorlandıklarını belirten Kılınç ailesi, çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi ve daha iyi yaşam şartlarına kavuşabilmeleri için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Zeynep ise yaptığı ip bebekleri satarak hem okul ihtiyaçlarını karşılamak hem de ailesine katkıda bulunmak istediğini belirterek, “Okumak istiyorum. Yaptığım bebekleri satarak hem okul masraflarımı karşılamak hem de aileme yardımcı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu