Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatih Ürek'in vefat haberi, sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde bekleyen ailesi ve menajeri, basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda yaşadıkları büyük acıyı dile getirdi. Ürek'in menajeri Mert Siliv, son anlarında yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yanındaydım... Zemzem suyunu ben içirdim, yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi." dedi.

"BEBEK GİBİ UYUYORDU"

Sanatçının menajeri Mert Siliv, Fatih Ürek'in son anlarında yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yanındaydım... Zemzem suyunu ben içirdim, yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi zaten sağ olsun, uyuyordu. Sevgili Nurgül abla da yanımdaydı, ablaları bu arada..."

DÜĞÜN GÜNÜNDE GELEN ACI HABER

Ürek'in ablası, acı haberi bir aile mutluluğu yaşadıkları sırada aldıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Bugün de kızımın nikahı vardı. Nikahta öğrendik yeğenimin... Hemen buraya geldik. Çok üzgünüz, nurlar içinde yatsın. Çok, çok, çok üzgünüz."

Ailenin diğer yakınları ise sanatçıya veda etmek için hastanede toplandıklarını belirterek, "Şimdi son dualarımızı edeceğiz." açıklamasında bulundu.

