Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama

Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in vefat haberi sanat dünyasını yasa boğarken, hastane önünde bekleyen ailesi ve menajerinden duygu dolu açıklamalar geldi.

Fatih Ürek'in son anlarında yanında olan menajeri Mert Siliv ve acılı ablaları, hastane çıkışında basın mensuplarına yaşadıkları büyük üzüntüyü anlattı.

"BEBEK GİBİ UYUYORDU"

Sanatçının menajeri Mert Siliv, Fatih Ürek'in son anlarında yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yanındaydım... Zemzem suyunu ben içirdim, yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi zaten sağ olsun, uyuyordu. Sevgili Nurgül abla da yanımdaydı, ablaları bu arada..."

DÜĞÜN GÜNÜNDE GELEN ACI HABER

Ürek'in ablası, acı haberi bir aile mutluluğu yaşadıkları sırada aldıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Bugün de kızımın nikahı vardı. Nikahta öğrendik yeğenimin... Hemen buraya geldik. Çok üzgünüz, nurlar içinde yatsın. Çok, çok, çok üzgünüz."

Ailenin diğer yakınları ise sanatçıya veda etmek için hastanede toplandıklarını belirterek, "Şimdi son dualarımızı edeceğiz." açıklamasında bulundu.