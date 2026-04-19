Haberler

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasal oturma izni bulunmayan 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayla bağlantılı 1 organizatör tutuklanırken, araç sürücüsüne 181 bin TL para cezası kesildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kırıkhan-Hassa yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon, kaçak göçmen taşımacılığına yönelik önemli bir müdahale olarak kayıtlara geçti. Ekiplerin titiz takibi sonucu şüpheli bir araç durdurulurken, yapılan incelemede yasa dışı geçiş girişimi ortaya çıkarıldı.

8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Durdurulan 06 plakalı araçta yapılan aramalarda, Türkiye’de yasal oturma izni bulunmayan 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen organizatör de polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun, göçmen kaçakçılığı şebekelerine yönelik sürdürülen kararlı mücadelenin bir parçası olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜYE 181 BİN TL CEZA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Operasyon kapsamında araç sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ettiği de tespit edildi. Bu nedenle sürücüye 181 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer, göçmen kaçakçılığına karşı denetim ve operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Haberler.com
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Mantar toplamaya giden adam ormanlık alanda ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti: Ormanlık alanda ölü bulundu
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı

Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı yeniden hızlandı

Orta Doğu’da korkutan hareketlilik! ABD uçakları akın akın gidiyor