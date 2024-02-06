Hatay'daki anmada "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar, depremin yıldönümünde, Hatay'da, Yunus Emre Parkı'nda ve Köprübaşı mevkiinde anıldı. Anmalarda, sık sık; "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları yükseldi.

BAKAN KOCA VE CHP'Lİ ÖZEL DE ETKİNLİĞE KATILDI

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar için Hatay'da; Köprübaşı mevkiinde ve Yunus Emre Parkı'nda iki ayrı anma etkinliği düzenlendi. Köprübaşı'ndaki anma törenine; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Yunus Emre Parkı'ndaki anma töreninde ise farklı siyasi partilerin yöneticileri ve milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları yer aldı.

"UNUTMAK YOK, AFFETMEK YOK, HELALLEŞMEK YOK"

Depremin meydana geldiği saat 04.17'de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Yurttaşlar, "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi. Her iki anmada da sık sık, "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı. Anma görüntüleri ve sloganlar, Umut-Sen ve farklı pek çok sosyal medya hesabında paylaşıldı.