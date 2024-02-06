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Hatay'daki anmada "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı

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53 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da Yunus Emre Parkı ve Köprübaşı mevkiinde düzenlenen anma etkinliğine katılan vatandaşlar "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları attı. Öte yandan vatandaşlar depremin yaşandığı saat 04.17'de "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi.

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar, depremin yıldönümünde, Hatay'da, Yunus Emre Parkı'nda ve Köprübaşı mevkiinde anıldı. Anmalarda, sık sık; "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları yükseldi.

BAKAN KOCA VE CHP'Lİ ÖZEL DE ETKİNLİĞE KATILDI

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar için Hatay'da; Köprübaşı mevkiinde ve Yunus Emre Parkı'nda iki ayrı anma etkinliği düzenlendi. Köprübaşı'ndaki anma törenine; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Yunus Emre Parkı'ndaki anma töreninde ise farklı siyasi partilerin yöneticileri ve milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları yer aldı.

"UNUTMAK YOK, AFFETMEK YOK, HELALLEŞMEK YOK"

Depremin meydana geldiği saat 04.17'de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Yurttaşlar, "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi. Her iki anmada da sık sık, "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı. Anma görüntüleri ve sloganlar, Umut-Sen ve farklı pek çok sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Gündem

Deprem Hatay Gündem Haberler

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Yorumlar (14)

Deniz Tutar:

Emekliler de hakkını helal etmiyor. Yaşattığınız bu zulmü unutmayacak

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Tolga Tplg:

Emeklilere bu maaş çok bile. Kime hakkını helal etmeyeçeklermiş 25 yıl çalışıp emekli olanlara bu maaş çok bile.

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yanıt83
Begitli İbrahim:

tolga denen dimağı kıt insan emekliler devletten değil kendileri gibi çalışanların ödediği prim ödeneklerinden maaş alıyor bu bir döngüdür emeklilerin hakkını yiyenlere helal olmasın emeklinin hakkı nereye yada kimlere gidiyorsa helal olmasın

yanıt10
yanıt2
Adem Örnek:

Tolga sana giren çıkan varsa senin sorunun çekil aradan

yanıt0
yanıt0
Tolga Tplg:

Bu isyana karşılık devlet yaptıklarını geri alsın Daha ne istiyorlar. Yazık nankörler. Acınız var dedik. Ama bu kadarda değil

33
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Kara_kalem:

Senin Patronun kim kimin verdiğini kimden alıyorsun DEVLET KİM DEVLET MİLLET HALK VATANDAŞ KİM NE VERDİ BU MİLLETİN DEVLETE VERDİĞİNİN 10/1 VERDİ DOĞRU HÜKÜMET DAHA YARDIM ADİ ALTINDA TOPLAN VE KASADA OLMAYAN 35 MİLYAR NEREDE İSİM AÇIKLANSIN DENDİ KİM AÇIKLAYA BİLDİ AYNI 128 MİLYAR DOLARIN AÇIKLANAMADIĞI GİBİ BOŞ YAPMA BEN 9800 İŞ GÜNÜ 33 SENE İLE TAVANDAN 2020 EMEKLİ OLDUM BAĞLANAN MAAŞ 2342 TL ASGARİ ÜÇRET 2324 TL EN DÜŞÜK MAAŞ 809 TL SONUÇ BU GÜN 10 BİN MAAŞ ALIYORUM ASGARİ ÜCRET 17 BİN

yanıt0
yanıt0
Tiriliçe Kraliçe:

Oy veriniz ama

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Haydar senkal:

Aynen

yanıt21
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zırzop:

protesto etmeyide eleştirmeyide bi türlü öğrenemedik ülkede

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Ay kural:

Acıları, yaraları çok büyük ve hemen sarılamayacak. Yıllar alacak .Zor tabiki çok zor. Allah yardımcıları olsun.

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