Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Hatay'ın Arsuz ilçesinde tır dorsesinden yük indirirken yıldırımın isabet ettiği şahıs ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde 27 Aralık'ta Suriye uyruklu M.A. adlı işçiye tır dorsesinden yük indirirken yıldırım çarptı.
- Yıldırım çarpan işçi ağır yaralandı ve İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
- Yıldırımın çarptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Arsuz'a bağlı Karaağaç Mahallesi'nde27 Aralık'ta meydana gelen olayda, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A., tır dorsesinden yük indirdiği sırada yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
YILDIRIMIN ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan yıldırımın düştüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam