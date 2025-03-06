Hatay'da deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 6 Mart az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay'da deprem mi oldu?

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Tarih-saat 06 Mart 2025 22:29:39 itibariyle Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.81 km] Samandağ ( Hatay ) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Samandağ / Akdeniz-Antakya Körfezi (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.