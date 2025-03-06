Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, tüm birlikler harekete geçti
Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek

Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi

Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi

Hatay'da deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Hatay'da deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak listeliyor. Bölgelerinde deprem yaşayan vatandaşlar, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 6 Mart'ta en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu merak konusu. Peki, az önce nerede deprem oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 6 Mart az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay'da deprem mi oldu?

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Hatay'da deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Tarih-saat 06 Mart 2025 22:29:39 itibariyle Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.81 km] Samandağ ( Hatay ) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Hatay'da deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Samandağ / Akdeniz-Antakya Körfezi (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Esad gitti ama yine de rahat durmuyor! Ülkeyi kan gölüne çevirdi
img

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
img

Şehidin evine galoşla girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

Kadıköy'de şok skor
Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor

Herkes basın toplantısındaki bu halini konuşuyor
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Araç almak için Ankara'dan Bursa'ya geldi, 3.7 milyon lirası buhar oldu

Araç almak için geldiği Bursa'da hayatının şokunu yaşadı
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.