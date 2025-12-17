Haberler

Hastaneleri bile haraca bağlayan çeteye büyük darbe

Hastaneleri bile haraca bağlayan çeteye büyük darbe
Hastaneleri bile haraca bağlayan çeteye büyük darbe
İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunlayarak haraç aldıkları iddia edilen 25 kişi, düzenlenen 4 ayrı operasyonla yakalandı. Aralarında iki kadın tetikçinin de bulunduğu şüphelilerden. 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • İstanbul'da haraç almak için iş yerlerine silahlı saldırılar düzenlediği iddia edilen 25 şüpheli yakalandı.
  • Operasyonlarda 4 tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı motosikletler ve 4 bilgisayar ele geçirildi.
  • Yakalanan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 7'sine adli kontrol tedbiri uygulandı ve 1'i serbest bırakıldı.

İstanbul'da haraç almak için hastaneden, kafeteryaya çok sayıda iş yerini kurşunladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen 4 operasyonda 25 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Kadıköy'de haraç almak için iş yeri, ev ve otomobillere gerçekleştirilen silahlı saldırıların şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri hastane, kafe, ofis ve otomobilleri kurşunlayan şüphelileri yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek tespit etti. Şüpheliler yapılan 4 ayrı operasyonla yakalandı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı motosikletler ve 4 bilgisayar ele geçirildi.

İKİ KADIN TETİKÇİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler arasında iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Kadın şüpheliler B.B.'nin daha önceden 1 suç kaydı, diğer şüpheli E.A.(33)'nın ise 6 suç kaydı olduğu belirtildi.

Silahlı saldırılarda aktif rol oynadığı belirlenen 2 kadının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi. Son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 7 kişiye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Vay yavş.klar vaayyy

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

