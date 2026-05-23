Haberler

Hasköy'de yılan paniği: Belediye ekipleri harekete geçti

Hasköy'de yılan paniği: Belediye ekipleri harekete geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde bir eve girmek üzereyken fark edilen yaklaşık 3 metrelik yılan, mahallede korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışırken yılan evin temelindeki deliğe kaçarak gözden kayboldu.

Muş'un Hasköy ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bir eve girmek üzereyken fark edilen yaklaşık 3 metrelik yılan mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay, Hasköy ilçe merkezinde meydana geldi. Evlerinin çevresinde büyük bir yılan gören aile durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak ekiplerin müdahalesi sırasında yılan kaçarak evin temel kısmında bulunan deliğe girip gözden kayboldu.

Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, ekipler yılanın yeniden ortaya çıkması halinde tekrar müdahalede bulunacaklarını belirtti.

Olay yerine gelen itfaiye personeli Serdar Öztürk, aile bireylerinin ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, "Yılanı yakalamaya çalışırken temelin alt kısmına girdi. Büyük bir yılandı. Tekrar çıkarsa aile bizi yeniden çağırırsa gelip müdahale edeceğiz" dedi.

Evin çevresinde sık sık yılan gördüklerini ifade eden Kenan Akçil ise, "Yaklaşık 3 metre boyundaydı ve oldukça kalındı. Çocuklarıma ve aileme zarar verecek diye korkuyoruz. Belediye ekipleri gelip müdahale etti ancak yılan deliğe kaçtı. Tekrar çıkarsa yeniden ekiplerden yardım isteyeceğiz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JP Morgan'daki 'köle' skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı

JPMorgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
Yakınına el sallarken yola çıktığı sırada otomobil çarptı

Yakınına el sallarken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu yaşandı

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu
Hull City taraftarları, final maçını Türk bayraklarıyla bekledi, herkes aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı