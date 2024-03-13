Hasan Şimşek kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Hasan Şimşek kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Hasan Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Hasan Şimşek kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Hasan Şimşek kaç yaşında, nereli?
Hasan Şimşek kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Hasan Şimşek kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Hasan Şimşek kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hasan Şimşek kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Hasan Şimşek nereli? Detaylar haberimizdedir…
HASAN ŞİMŞEK KİMDİR?
Hasan Şimşek, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.