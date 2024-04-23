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Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında?

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Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? Vatandaşlar, İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Hasan Kılıç hakkında merak ettikleri soruları araştırıyorlar. Hasan Kılıç'ın kim olduğu, memleketi, kaç yaşında öldüğü merak ediliyor.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç'ın vefatı gündemde. Hasan Kılıç'ın kim olduğu, memleketi, kaç yaşında öldüğü merak ediliyor. Vatandaşlar, İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Hasan Kılıç hakkında merak ettikleri soruları araştırıyorlar. Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

HASAN KILIÇ KİMDİR?

  • Hasan Kılıç, 1930 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu.
  • Eğitim hayatına köyünde başlayan Kılıç, manevi eğitimini "Nuri Efendi" adlı bir din hocasından aldı.
  • Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra, 23 Haziran 2022'de Hasan Kılıç cemaatin yeni lideri olmuştur.

Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında?

HASAN KILIÇ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan ve doktorların tavsiyesiyle müşahede altında tutulan İsmailağa Cemaati lideri 94 yaşındaki Hasan Kılıç yaşamını yitirdi. İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

İsmailağa'dan yapılan açıklamada cenaze merasimine ilişkin bilgilendirme de yapılarak, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Cenazesi, yarın (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Sakızağacı Şehidliği'nde uğurlanacaktır." denildi.

Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında?

ÖNCEKİ GÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Cemaat lideri Hasan Kılıç, önceki gün doktorların tavsiyesi üzerine tedbiren hastaneye kaldırılmış ve müşahede altına alınmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hasan Kılıç Cemaat Dini Gündem Yaşam Haberler

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