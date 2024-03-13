Hasan Hüseyin Akkuş kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akkuş kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akkuş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Hasan Hüseyin Akkuş kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akkuş kaç yaşında, nereli?
Hasan Hüseyin Akkuş kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akkuş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akkuş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hasan Hüseyin Akkuş kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akkuş nereli? Detaylar haberimizdedir…
HASAN HÜSEYİN AKKUŞ KİMDİR?
Hasan Hüseyin Akkuş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.