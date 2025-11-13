Hasan Heybetli kimdir? Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli kaç yaşında, nereli?

Türk müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı'nın vefatı, magazin ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu üzücü gelişme, özellikle Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli'yi yeniden gündeme taşıdı. Peki, Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli kimdir?Hasan Heybetli kaç yaşında, nereli? Hasan Heybetli neden ölmüştü? Hasan Heybetli'nin hayatına dair detaylar...

MUAZZEZ ABACI'NIN ESKİ EŞİ HASAN HEYBETLİ KİMDİR?

Hasan Heybetli, 1950 yılında Siirt'te dünyaya gelmiştir. Babası Hüseyin Heybetli, nam-ı diğer "Arap Hüso", dönemin tanınmış kabadayılarından biridir. Genç yaşta İstanbul'a gelen Hasan Heybetli, 1970'li yıllarda kısa sürede yeraltı dünyasında dikkat çeken bir isim haline geldi. Acımasızlığı, gözü pekliği ve yeraltı bağlantıları sayesinde kısa sürede tanındı. Özellikle İstanbul Sebze-Meyve Hali'nde haraç işleri ve mekan baskınları ile suç dünyasında etkin bir isim haline geldi.

Heybetli, özellikle ünlü sanatçı Muazzez Abacı ile yaşadığı aşk ve evlilikler sayesinde medyada geniş yer bulmuştur. Bu evlilikler, onun kabadayı kimliğinin yanında romantik ve magazinsel yönünü de gözler önüne sermiştir.

HASAN HEYBETLİ KAÇ YAŞINDA?

1950 doğumlu olan Hasan Heybetli, 12 Mart 2025 tarihinde cezaevinde hayatını kaybettiğinde 75 yaşındaydı. Ölümü, Türkiye'de hem suç dünyasının hem de magazin gündeminin ilgisini çeken bir gelişme olarak kayda geçti.

HASAN HEYBETLİ NERELİ?

Hasan Heybetli, memleketi Siirt'te doğmuş, genç yaşta İstanbul'a taşınarak suç dünyasında faaliyet göstermeye başlamıştır. Siirt kökeni, onun hem aile bağlarını hem de yeraltı dünyasındaki bağlantılarını şekillendiren önemli bir unsurdur.

HASAN HEYBETLİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Evet, Hasan Heybetli 12 Mart 2025'te İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde koğuşunda ölü olarak bulundu. Ölüm saati yaklaşık olarak akşam saat 19:00 olarak kaydedildi. İlk bilgilere göre ölüm, doğal nedenlerden kaynaklandı. Heybetli'nin geçmişte prostat kanseri ve kalp rahatsızlığı bulunduğu biliniyor. Kesin ölüm nedeni, yapılan resmi otopsi ve savcı incelemesiyle netlik kazanacaktır.