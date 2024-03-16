Hasan Dilek kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Nurdağı Belediye Başkan adayı Hasan Dilek kaç yaşında, nereli?
Hasan Dilek kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Hasan Dilek kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep -Nurdağı Belediye Başkan adayı olan Hasan Dilek hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hasan Dilek'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hasan Dilek kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Nurdağı Belediye Başkan adayı Hasan Dilek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HASAN DİLEK KİMDİR?
Hasan Dilek, Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Nurdağı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Nurdağı Belediye Başkan adayı Hasan Dilek emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.