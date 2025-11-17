Haberler

Hasan Can Kaya peygamber (Hz. İsa) olayı nedir? Hasan Can Kaya peygambere ne dedi?

Hasan Can Kaya peygamber (Hz. İsa) olayı nedir? Hasan Can Kaya peygambere ne dedi?
Güncelleme:
Son dönemde Türkiye gündeminde en çok konuşulan konulardan biri, komedyen Hasan Can Kaya'nın sahnede yaptığı Hz. İsa benzetmeli espriler oldu. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, dini hassasiyetler ve mizah sınırları üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki, Hasan Can Kaya peygamber (Hz. İsa) olayı nedir? Hasan Can Kaya peygambere ne dedi? Hasan Can Kaya peygamber olayına dair detaylar...

Hasan Can Kaya'nın son programında yaşanan Hz. İsa olayı, Türkiye'de sosyal medya ve basında geniş yankı uyandırdı. Kaya'nın sahnede bir izleyiciye yönelik yaptığı espriler, dini figürler üzerinden mizahın sınırlarını tartışmaya açtı. Peki, Hasan Can Kaya peygamber (Hz. İsa) olayı nedir? Hasan Can Kaya peygambere ne dedi? Olayın detayları haberimizde...

HASAN CAN KAYA PEYGAMBER (HZ. İSA) OLAYI NEDİR?

Komedyen ve "Konuşanlar" programı sunucusu Hasan Can Kaya, son bölümde sahneye çağırdığı bir izleyiciyi Hz. İsa'ya benzeterek dikkat çeken bir mizahi ifade kullandı. Kaya şu sözleri sarf etti:

"Sen Hz. İsa EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş gibi görünüyorsun. İnsanlığı selamlamak ister misin?"

Kaya, izleyici ayağa kalkıp kollarını açtıktan sonra diğer seyircilere döndü ve şöyle dedi:

"Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi."

Bu ifadeler, hem dinî değerler hem de peygamberlik figürü bağlamında tartışma yarattı. Yeni Şafak gazetesi, Kaya'nın bu sözlerini "mizah adı altında Hz. İsa Peygamber ile dalga geçmek" olarak nitelendirdi.

Hasan Can Kaya peygamber (Hz. İsa) olayı nedir? Hasan Can Kaya peygambere ne dedi?

HASAN CAN KAYA PEYGAMBERE NE DEDİ?

Kaya'nın doğrudan Hz. İsa'ya yönelik sözleri, izleyiciyle kurduğu sahne selamlaması ve "çarmıha gerilme" benzetmesiyle hem metaforik hem provokatif bir mizah yaptı. İzleyici ayağa kalkıp "insanlığı selamlama" eylemi gerçekleştirilirken, Kaya'nın "çarmıha da gerildi" vurgusu, sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

