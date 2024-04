Hasan Can Kaya ameliyat mı oldu? Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu nedir?

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ameliyat neden oldu ve sağlık durumu nasıl olduğu gündeme geliyor. Hasan Can Kaya'nın hastalığı nedir ve Hasan Can Kaya son durumu sevenleri tarafından araştırılıyor. Hasan Can Kaya ameliyat mı oldu? Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

HASAN CAN KAYA AMELİYAT MI OLDU?

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, futbol oynarken omzunun üzerine düşerek sakatlandı. Acil ameliyata alınan Kaya, sağlık durumuyla ilgili "Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim" açıklamasında bulundu.

HASAN CAN KAYA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Futbol oynarken düşen Hasan Can Kaya'nın omuzunda kırıklar meydana geldi. 5 saat süren bir operasyon geçirdiği öğrenilen Kaya, birkaç gün hastanede müşahade altında tutulacak. Ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs arasında yapacağı ve biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesi ise ileri bir tarihe ertelendi.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİM"

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Hasan Can Kaya, "Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.