Hasan Akgün neden gözaltına alındı? Hasan Akgün hangi partiden?

Siyasetteki kariyeri kadar yerel yönetim tecrübesiyle de bilinen Hasan Akgün neden gözaltına alındı sorusu, özellikle İBB merkezli soruşturmaların 5. dalga operasyonuyla yeniden gündeme taşındı. Hasan Akgün hangi partiden ve soruşturmanın kapsamı nedir? Hasan Akgün neden gözaltına alındı?

HASAN AKGÜN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiaları çerçevesinde başlatılan 5. dalga operasyonda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Hasan Akgün neden gözaltına alındı sorusuna yanıt olarak, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen dördüncü soruşturmada inşaat firmalarına baskı kurularak çıkar sağlandığı ve maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemeleri ile imar izinlerinin düzenlendiği iddiaları öne çıktı.

Soruşturmada Hasan Akgün'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve üç kamu görevlisi hakkında da işlem yapıldı. Savcılık, bu kişilerin görevlerini kötüye kullanarak kamu zararına yol açtıklarını ve çıkar amaçlı ilişkiler kurduklarını iddia etmektedir.

Hasan Akgün hangi partiden sorusunun yanıtı ise: Hasan Akgün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir ve 1994 yılından bu yana CHP'den Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Gözaltı süreciyle birlikte CHP'li diğer isimlerin de dosyada yer alması dikkat çekti.

Soruşturmada adı geçen diğer isimler arasında Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları da bulunuyor. Toplam 30 kişinin gözaltına alındığı, 13 kişinin ise firari olarak arandığı belirtiliyor.

ÖNCEKİ OPERASYONLARDA 110 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İBB'ye yönelik 19 Mart'ta "yolsuzluk ve terör" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 271 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 110 kişi tutuklandı.