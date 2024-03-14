Hasan Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hasan Akar kaç yaşında, nereli?
Hasan Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hasan Akar kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Karpuzlu Belediye Başkan adayı olan Hasan Akar hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hasan Akar'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hasan Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hasan Akar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HASAN AKAR KİMDİR?
Hasan Akar, Yeniden Refah Partisi Aydın- Karpuzlu Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hasan Akar esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.