Hara filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hara filmi ne zaman, nerede çekildi? Hara filmi yaşanmış hikaye mi, gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hara filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hara konusu, özeti ve Hara oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hara filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Hara filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hara filmini izleyecek olanların merak ettiği Hara konusu nedir, Hara oyuncuları kimler ve Hara özeti gibi konuları inceliyoruz.
HARA FİLMİ KONUSU NEDİR?
İlk gösterim tarihi: 2 Ekim 2022
Hara, sevdiği atın satılması ve ebeveynlerinin ayrılığıyla mücadele eden bir kızın yaşadıklarını konu ediyor. Beste, babasının veteriner olmasının etkisiyle atlarla iç içe büyür. Ancak çiftliğin yeni patronu, çiftliği kapatmaya karar verir ve atlar teker teker satılmaya başlar.
HARA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Dolunay Soysert
Aydın Orak
Celile Toyon
Hasan Şahintürk
Serkan Ercan
Nehir Erdoğan
Baran Seyhan
Isabella Haddock
Zeynep Erkekli