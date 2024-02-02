Hara filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hara filmi ne zaman, nerede çekildi? Hara filmi yaşanmış hikaye mi, gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hara filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hara filmini izleyecek olanların merak ettiği Hara konusu nedir, Hara oyuncuları kimler ve Hara özeti gibi konuları inceliyoruz.

HARA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk gösterim tarihi: 2 Ekim 2022

Hara, sevdiği atın satılması ve ebeveynlerinin ayrılığıyla mücadele eden bir kızın yaşadıklarını konu ediyor. Beste, babasının veteriner olmasının etkisiyle atlarla iç içe büyür. Ancak çiftliğin yeni patronu, çiftliği kapatmaya karar verir ve atlar teker teker satılmaya başlar.

HARA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dolunay Soysert

Aydın Orak

Celile Toyon

Hasan Şahintürk

Serkan Ercan

Nehir Erdoğan

Baran Seyhan

Isabella Haddock

Zeynep Erkekli