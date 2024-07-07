Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster?Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır?

HANGİSİ NOBEL ÖDÜLÜNÜ KAZANAN KADIN SAYISI EN FAZLADIR?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır?

Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır?

• A-) Nobel Barış Ödülü

• B-) Nobel Edebiyat Ödülü

• C-) Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

• D-) Nobel Kimya Ödülü

Doğru Cevap: A