Yarışmada, "İtalyan mutfağına özgü, sığır, dana, geyik veya balık etinden yapılan, çiğ olarak servis edilen ve genelde aperatif olarak yenen yemek hangisidir?" sorusu soruldu. İzleyiciler, bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, Hangisi İtalyan mutfağına özgü, sığır, dana, geyik veya balık etinden yapılan çiğ olarak servis edilen ve genelde aperatif olarak yenen bir yemektir? İşte cevabı...

HANGİSİ İTALYAN MUTFAĞINA ÖZGÜ SIĞIR, DANA, GEYİK VEYA BALIK ETİNDEN YAPILAN ÇİĞ OLARAK SERVİS EDİLEN VE GENELDE APERATİF OLARAK YENEN BİR YEMEKTİR?

A) Carpaccio

B) Risotto

C) Ratatouille

D) Fajita

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.