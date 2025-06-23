Hangisi bir cüce gezegendir?

Hangisi bir cüce gezegendir?
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"Hangisi bir cüce gezegendir?" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında merak uyandıran bilimsel sorular arasında yer aldı. Yarışmacının karşısına çıkan bu gökbilim sorusu, "Hangisi bir cüce gezegendir?" diyerek astronomiye ilgi duyanları ekran başına kilitledi.

Yarışmayı izleyen milyonlarca kişi, Güneş Sistemi'ndeki gezegenler ve cüce gezegenler arasındaki farkı düşünmeye başladı. "Hangisi bir cüce gezegendir?" sorusu özellikle öğrenciler, öğretmenler ve bilim meraklıları arasında yoğun ilgi gördü. Peki, Hangisi bir cüce gezegendir?

HANGİSİ BİR CÜCE GEZEGENDİR?

A) Merkür

B) Venüs

C) Plüton

D) Mars

Doğru Cevap: C şıkkıdır.

Hangisi bir cüce gezegendir?

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