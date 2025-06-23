Yarışmayı izleyen milyonlarca kişi, Güneş Sistemi'ndeki gezegenler ve cüce gezegenler arasındaki farkı düşünmeye başladı. "Hangisi bir cüce gezegendir?" sorusu özellikle öğrenciler, öğretmenler ve bilim meraklıları arasında yoğun ilgi gördü. Peki, Hangisi bir cüce gezegendir?

HANGİSİ BİR CÜCE GEZEGENDİR?

A) Merkür

B) Venüs

C) Plüton

D) Mars

Doğru Cevap: C şıkkıdır.