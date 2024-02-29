Hangi yıllar artık yıldır? Sorusu, şubat ayının sona ermesine kısa bir süre kala birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta olan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bir yıl 365 güne eş değerdir ve şubat ayı Jülyen Takvimine göre yılın son ayıdır. Peki, Hangi yıllar artık yıldır? Artık yıl kaç yılda bir olur? Artık yıl nedir, ne anlama gelir?

HANGİ YILLAR ARTIK YILDIR?

4 sayısının katları olan yıllara artık yıl ifadesi kullanılır. Her 4 yılda bir gerçekleşen artık yıl, MS 46 yılında Jülyen Takvimi ile uygulamaya konulmuştur. Genel bir kural olarak artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 gibi. Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır: Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir. Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 yerine yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için, 4000'e kalansız olarak bölünen yıllar da artık yıl kabul edilmez. Örneğin 4000, 16000, 24000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.