Hangi şıkta verilen ''üniversite-üniversitenin ana yerleşkesinin bulunduğu il'' eşleşmesi yanlıştır?

"Kim Milyoner Olmak İster sorusu", hem genel kültür hem de güncel bilgiye dayanıyor. Üniversitelerin hangi illerde yer aldığını bilmek, Türkiye'nin yükseköğretim coğrafyasını anlamak açısından da önemli oluyor. Soruya verilen şıklar arasında bir tanesinde hem üniversite ismi hem de şehir yanlış eşleştirilmiştir. Doğru cevabı bulmak için dikkatli bir gözden geçirme yapmak yeterlidir. Peki, yanlış şık hangisiydi?

HANGİ ŞIKTA VERİLEN ''ÜNİVERSİTE - ÜNİVERSİTENİN ANA YERLEŞKESİNİN BULUNDUĞU İL'' EŞLEŞMESİ YANLIŞTIR?

A) Trakya Üniversitesi - Tekirdağ

B) Ege Üniversitesi - İzmir

C) Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

D) Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doğru Cevap: A şıkkıdır.