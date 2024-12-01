Hangi Osmanlı padişahları kardeştir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi Osmanlı padişahı kardeştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ İKİ OSMANLI PADİŞAHI KARDEŞTİR?

A: II. Ahmed ve III. Ahmed

B: III. Mustafa ve IV. Mustafa

C: IV. Murad ve V. Murad

D: V. Mehmed ve VI. Mehmed

Cevap : D V. Mehmed ve VI. Mehmed