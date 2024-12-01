Hangi Osmanlı padişahları kardeştir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi Osmanlı padişahı kardeştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi Osmanlı padişahı kardeştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİ İKİ OSMANLI PADİŞAHI KARDEŞTİR?
A: II. Ahmed ve III. Ahmed
B: III. Mustafa ve IV. Mustafa
C: IV. Murad ve V. Murad
D: V. Mehmed ve VI. Mehmed
Cevap : D V. Mehmed ve VI. Mehmed