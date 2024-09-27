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Hangi adda bir köpek balığı türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

Hangi adda bir köpek balığı türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?
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27 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi adda bir köpek balığı türü vardır?, sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangi adda bir köpek balığı türü vardır?, sorusu soruldu. Peki Hangi adda bir köpek balığı türü vardır?, sorusu cevabı ne?

HANGİ ADDA BİR KÖPEK BALIĞI TÜRÜ VARDIR?

• A-) Camgüzeli

• B-) Camgöz

• C-) Camekan

• D-) Camgöbeği

Cevap: Camgöz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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