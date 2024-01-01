Hangi adda bir balık yoktur? Yasemin Sakallıoğlu 500 binTL'lik soru cevabı ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 500.000 TL değerinde soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 500 Bin TL'lik soru!Hangi adda bir balık yoktur? İşte cevabı!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 500 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi adda bir balık yoktur?

A: Kurbağa balığı

B: Ördek Balığı

C: Maymun balığı

D: Güvercin balığı

Cevap :D

Yasemin Sakallıoğlu busoruda yarışmadan çekildi.