Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü oyuncu Hande Erçel’in Adli Tıp raporu açıklandı: Yapılan detaylı kan ve saç analizlerinde hiçbir bulguya rastlanmazken, Erçel’in uyuşturucu madde kullanmadığı bilimsel raporla tescillenmiş oldu.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında yapılan adli incelemelerin sonucu belli oldu.

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen testlerde Erçel’in uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Soruşturmanın diğer şüpheliler yönünden ise devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı ünlü isimler hakkında gözaltı ve ifade işlemleri uygulanmış, şüphelilerden kan ve saç örnekleri alınarak analiz yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında adı geçen Erçel de Türkiye’ye dönerek savcılığa ifade vermiş ve ardından adli testlere tabi tutulmuştu.

Oyuncu, savcılık ifadesinde hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetmişti. Erçel, kamuoyunda yer alan haberler nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade etmişti.

Adli Tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından test sonucunun negatif çıkmasıyla birlikte Erçel hakkında uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı bildirildi.

