Handan Türkoğlu kimdir? Memleket Partisi Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Handan Türkoğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı ise Handan Türkoğlu oldu. Handan Türkoğlu kimdir? Handan Türkoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HANDAN TÜRKOĞLU KİMDİR?

Optisyen ve iş insanı olduğu bilinen Handan Türkoğlu 31 Mart 2024 tarihlerindeki seçimlerde Memleket Partisi Ankara Çamlıdere belediye başkan adayıdır.