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Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli?

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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan ve YÖK Denetleme Kurulu Başkanı olan Hamit Emrah Beriş'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli?

Hamit Emrah Beriş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır. Hamit Emrah Beriş kimdir? Detaylar haberimizdedir...

HAMİT EMRAH BERİŞ KİMDİR?

23 Ağustos 1977'de Ankara'da doğan Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, lisans eğitimini 1998 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Beriş'in akademik ve idari görevleri şu şekildedir:

  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Uzmanı (1998-2002)
  • Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi (2002-2009)
  • Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yardımcı Doçent Doktor (2009-2010)
  • Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Doçent Doktor (2010-2016)
  • Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesör Doktor (2016-2018)
  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesör Doktor (2018-2023)
  • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı (2014-2018)
  • Polis Akademisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı (2018-2023)
  • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi ve Başkanı (2023-...)

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'in uzun süreli akademik kariyeri ve idari görevleri, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanındaki deneyimiyle dikkat çekmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Çukurova Üniversitesi Hamit Emrah Beriş Rektör Gündem Eğitim Yaşam Haberler

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