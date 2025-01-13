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Hamburg - İstanbul Hattı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Hamburg - İstanbul Hattı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hamburg - İstanbul Hattı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hamburg - İstanbul Hattı konusu, özeti ve Hamburg - İstanbul Hattı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hamburg - İstanbul Hattı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hamburg - İstanbul Hattı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hamburg - İstanbul Hattı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hamburg - İstanbul Hattı konusu nedir, Hamburg - İstanbul Hattı oyuncuları kimler ve Hamburg - İstanbul Hattı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HAMBURG - İSTANBUL HATTI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Alman bir polis olan Nick'in kızı Lenny, annesinin ölümünün intikamını almak için İstanbul'a kaçar. Fakat Istanbul'dayken Süleyman Şeker tarafından Rus mafyasına satılır. Nick, kızının ortadan kaybolduğunu görünce onu kurtarmak için İstanbul'a gider ve Süleyman Şeker'i araştırır. Kızı Lenny'nin Rus mafyasının eline düştüğünü öğrenen Nick, ortağı Yalçın ile beraber kızını kurtarmak için Rusya'ya gider.

HAMBURG - İSTANBUL HATTI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Til Schweiger - Nick Tschiller

Fahri Yardim - Yalcin Gümer

Luna Schweiger - Lenny

Özgür Emre Yildirim - Süleyman Seker

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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