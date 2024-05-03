Halim Okta kimdir? Halim Okta hangi takımları çalıştırdı?
Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, siyah beyazlı takımdaki sakat oyuncuların fazlalığından yakındı. Peki, Halim Okta kimdir? Halim Okta hangi takımları çalıştırdı?
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, siyah beyazlı takımın Süper Lig'de bnu akşam Rizespor'u konuk edeceği maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Halim Okta kimdir? Halim Okta hangi takımları çalıştırdı?
HALİM OKTA KİMDİR?
Doğum: 29 Ocak 1966 (58 yıl yaşında)
Halim Okta, Forvet mevkiinde forma giyen Türk eski futbolcu ve teknik direktör. Oyunculuk kariyeri boyunca 7 takımda forma giyip 332 maçta 153 gol atmıştır. 1. Ligde 1993-94 sezonunda gol kralı olmuştur.