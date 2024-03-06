Halil Kılıç kimdir? Memleket Partisi Hatay Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Halil Kılıç kimdir? Memleket Partisi Hatay Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç nereli? Detaylar haberimizdedir…

HALİL KILIÇ KİMDİR?

Halil Kılıç, 31 Mart Yerel Seçimleri Memleket Partisi Hatay Belediye Başkan Adayıdır.