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Hakkari milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Hakkari YSP, AK Parti, CHP milletvekilleri!

Hakkari milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Hakkari YSP, AK Parti, CHP milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Hakkari milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Hakkari YSP, AK Parti, CHP milletvekilleri!

Hakkari milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Hakkari milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Hakkari YSP, AK Parti, CHP milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN HAKKARİ MİLLETVEKİLLERİ

YSP Milletvekilleri

  • Vezir Coşkun Parlak
  • Öznur Bartin
  • Onur Düşünmez
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