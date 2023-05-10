Hakan Bonomo kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Can Bonomo ile akraba mı? Senarist Hakan Bonomo'nun hayatı ve biyografisi!

Senarist Hakan Bonomo'nun hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Hakan Bonomo kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi dizi ve filmlerin senaristliğini yaptı? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hakan Bonomo geliyor. Peki, Hakan Bonomo kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, dizileri neler? Film yazarı ve senarist Hakan Bonomo'nun hayatı ve biyografisi nedir? Hakan Bonomo ve Can Bonomo akraba mı? Ayrıntılar sizlerle...

HAKAN BONOMO KİMDİR?

Hakan Bonomo yazar, film yazarı ve senaristtir. Hakan Bonomo, Sabancı Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Hakan Bonomo, Söz, Kiraz Mevsimi, Aile gibi birçok ses getiren dizinin senaryosunu yazmıştır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hakan Bonomo'nun Twitter'da 4 bin takipçisi vardır. İnstagram'da ise 6 bin takipçisi bulunmaktadır.

Hakan Bonomo'nun senaryosunu yazdığı diziler:

Aile

Ah Belinda

Avcı

Sen Yaşamaya Bak

İlk ve Son

Maraşlı

Yarım Kalan Aşklar

Söz

Yüz Yüze

Seviyor Sevmiyor

Aşk Laftan Anlamaz

Adı Mutluluk

Kiraz Mevsimi

Hiç Memnun Değilim

HAKAN BONOMO VE CAN BONOMO AKRABA MI?

Hakan Bonomo ve Can Bonomo'nun akraba olduğu bilinmektedir. İkilinin amca çocukları olduğu biliniyor.