HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU: 20 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de ise yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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MGM'den yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AKOM AÇIKLAMA YAPTI MI?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan yapılan uyarıda ise, "Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların, Cumartesi (yarın) erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor." bilgisine yer verildi.

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Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.