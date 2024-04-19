HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU: 20 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?
20 Nisan tarihinde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu için İstanbul'daki hava durumu tahminleri ve beklenen hava şartları hakkında bilgi alın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların Marmara ve Ege'de bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken AKOM'dan da İstanbul için yeni uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de ise yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
MGM'den yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
AKOM AÇIKLAMA YAPTI MI?
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan yapılan uyarıda ise, "Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların, Cumartesi (yarın) erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor." bilgisine yer verildi.