Hacer Foggo kimdir? Halk Tv konuğu Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İnsan hakları savunucusu Hacer Foggo oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Hacer Foggo kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Hacer Foggo kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Hacer Foggo kimdir? Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HACER FOGGO KİMDİR?

Hacer Foggo Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. 1989 yılında gazeteciliğe başlayan Hacer Foggo, yaklaşık 20 yıl gazete, dergi ve radyolarda, söyleşiler, işçi-sendika ve insan hakları üzerine yazılar yazdı. Bununla birlikte, sivil toplum alanında çalışmalar yapıyor.

Hacer Foggo 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 18'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Tarihi Roman mahallesi Sulukule'nin yıkılışından itibaren Roman hakları için mücadele eden Hacer Foggo, aynı zamanda Roman Hakları Forumu üyesidir. Hacer Foggo, CHP İstanbul 2. Bölge, 18. sıra milletvekili adayıdır.

Hacer Foggo, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü görevini yapmaktadır.