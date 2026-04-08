Haberler.com Hatay Temsilcisi Hüseyin Zorkun’dan Emniyet Müdürü Yılmaz’a ziyaret

HATAY’DA GÜVENLİK VE MEDYA ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Haberler.com Hatay Temsilcisi Gazeteci Mehmet Hüseyin Zorkun, Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Hatay genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

Ziyaret sırasında asayiş uygulamalarından narkotik operasyonlarına, trafik denetimlerinden sosyal projelere kadar birçok başlık değerlendirildi. Ayrıca yerel ve ulusal basın faaliyetleri ile Hatay’daki medya çalışmaları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basının rolü ve kurumlar arası iletişimin önemi de vurgulandı.

“ŞEHİRDE HUZUR VE GÜVEN ORTAMI GÜÇLENİYOR”

Gazeteci Mehmet Hüseyin Zorkun, İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz’ın göreve başlamasının ardından Hatay’da özellikle asayiş, narkotik ve trafik alanlarında yürütülen çalışmaların daha etkin hale geldiğini gözlemlediklerini ifade etti. Zorkun, şehirde huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, özellikle gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik faaliyetler için teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basın mensuplarının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde kritik bir görev üstlendiğini belirtti. Emniyet teşkilatı ile basın arasındaki iş birliğinin önemine değinen Yılmaz, bu iş birliğinin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Gazeteci Zorkun, günün anısına İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz’a kalem hediye etti. Görüşme, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun